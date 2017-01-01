Пермские власти снизят расходы на СМИ на 25 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

В проект бюджета краевой столицы на 2018 год и плановую трехлетку внесена поправка, согласно которой расходы на информирование о работе администрации и гордумы Перми сокращаются на 25 млн руб.

Решение было принято совместно главой Перми Дмитрием Самойловым и председателем городской думы Юрием Уткиным. Сэкономленные средства планируется перераспределить на текущий ремонт в саду имени Свердлова и строительство спортплощадок. Поправки будут рассмотрены на пленарном заседании гордумы 19 декабря.

«У нас есть проекты благоустройства, на которые не всегда достаточно средств. В частности, необходим ремонт сада имени Свердлова, известного, как «Райский сад», строительство спортивных объектов. Поэтому решено сократить расходы на СМИ, и направить высвободившиеся деньги на эти объекты. Уверен, что горожане поддержат это решение», — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

Процесс сокращения расходов на информирование полностью соответствует современным трендам, считает руководитель уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин.

«Где-то он идет радикально, где-то поэтапно. Мы помним, что общественность не раз высказывалась за то, что данные средства можно расходовать эффективнее. Уверен, что идея перераспределения расходов на сад и спортплощадки будет одобрена горожанами. Что касается СМИ, то они могут не так однозначно принять эту новость. Но надо разбираться во внутренней пермской кухне, чтобы комментировать возможные последствия», — уточнил эксперт.

«Содержание сада и строительство спортплощадок — знаковый момент. Выбирая между информированием о своей деятельности и весомым вкладом в развитие города, власти решили отдать предпочтении второму. Я могу это только приветствовать, потому что сад для отдыха и спортплощадки принесут горожанам больше пользы. И, думаю, запомнятся пермякам гораздо больше, чем публикации и телесюжеты», — отметил политический консультант, член прикамского регштаба штаба ОНФ Николай Иванов.

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