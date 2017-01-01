В Прикамье в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 142 км дорог

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Реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» обсудили в Москве на совещании под председательством Дмитрия Медведева. От Пермского края в мероприятии принял участие губернатор Максим Решетников.

«В этом году отремонтировано более 5 тыс. км дорог. В результате по итогам года уже более половины дорог и улиц городов-участников приведено в нормативное состояние. Кстати, эта цифра даже выше тех планов, которые мы имели. В следующем году мы собираемся двигаться с опережением этих показателей», — заявил Дмитрий Медведев.

Также председатель Правительства отметил, что регионам необходимо развивать систему обратной связи с жителями, оперативного реагирования и учета мнения людей, а также оптимизировать транспортные потоки и поощрять за использование современного общественного транспорта.

В 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Перми построили, реконструировали и отремонтировали 86 объектов. Например, была построена транспортная развязка на подъезде к новому аэровокзалу, вторая очередь Восточного обхода Перми и отремонтировано шоссе Космонавтов.

В целом, в рамках программы в 2017 году в нормативное состояние было приведено 142,3 км дорог и улиц. Также на дороге федерального значения М-7 «Волга» на подъезде к Перми было установлено информационное табло.

В 2018 году в Пермском крае планируется отремонтировать 108 км дорог. Работы пройдут в Перми, Пермском, Краснокамском и Добрянском районах. Финансирование программы на 2018 год составит 2 млрд руб., половина из которых поступит из федерального бюджета.

Источник — правительство Пермского края

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