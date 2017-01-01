Глава Перми поручил Ленинскому району «поднажать» в уборке снега

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Вчера, 6 декабря, в рамках вечернего инспекционного выезда глава Перми Дмитрий Самойлов оценил качество содержания территории Ленинского, Дзержинского, Индустриального и Свердловского районов.

Градоначальник совместно с сотрудниками управления внешнего благоустройства и главами районных администраций проехал по маршруту, составленному исходя из жалоб жителей.

Объезд проводился поздно вечером, поскольку крупногабаритную технику для уборки и вывозки снега подрядчики выводят в основном ночью, чтобы не создавать помех для движения транспорта. При таких осадках в ночное время в городе работает порядка 230-250 единиц снегоуборочной техники.

На улице Сибирской нарекания главы города вызвало содержание платных парковок.

— Вы сами видите, где нужно поднажать. «Хвостов» еще много. Сосредоточьтесь на очистке парковочных карманов и тротуаров, — поставил задачу главе администрации Ленинского района Дмитрий Самойлов.

Ненормативное содержание тротуаров и не расчищенная автобусная остановка, затрудняющая посадку и высадку пассажиров, были зафиксированы на площади у Центрального рынка. Глава Ленинского района Александр Козенков пообещал к утру отработать все замечания.

Также объезд прошел по шоссе Космонавтов, улицам Мильчакова, Карпинского, Мира, Куйбышева, Хлебозаводская, Краснополянская, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту.

— Видим, что очистка проезжей части проведена достаточно хорошо. Утром мне поступали жалобы по улице Героев Хасана, но сейчас вижу, что в целом недочеты устранены. Но при этом есть серьезные недоработки на тротуарах и остановочных площадках. Исправить положение по тротуарам и остановкам — сейчас задача номер один для подрядных организаций, — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Контрольные объезды других территорий города пройдут в ближайшие дни.

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