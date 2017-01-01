Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 8 декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Новая «визитка» города. В Перми состоялось торжественное открытие нового терминала международного аэропорта. Воздушная гавань приняла первых пассажиров 30 ноября.

Вступление на «Территорию заботы». В Пермском крае началось создание гериатрической службы.

15 способов распознать интернет-мошенника. Как уберечь себя от обмана при покупках в Сети.

Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат… В Перми подвели итоги чемпионата профессионального мастерства.

Никто не просил за себя. Жители края озвучили социальный градус проблем.

Открывай и узнавай. Пермь вошла в число 15 городов России — обладателей уникального мультимедийного парка истории.

Мост как дорожный резерв. Пермский край получит новый транспортный коридор в Западную Сибирь.

Легендарный хоккей. В краевом центре отметили 70-летие пермского хоккея.

Россию переименовали в OAR. Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России.

Особые таланты. В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошёл День безграничных возможностей.

Успевай делать добро. В Перми второклассники создали мультфильм о помощи детям.

Раз, два, три — ёлочка гори! Огни главной городской ёлки зажгут победители Интернет-голосования.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Быстрый поиск анонс газета Пятница

Агент 570