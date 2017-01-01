Нарушителей правил парковки в Перми будут ловить за 500 тыс. рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермская дирекция дорожного движения объявила аукцион на проведение мониторинга использования парковок до 31 декабря 2018 года.

Максимальная цена контракта составляет более 499 тыс. руб. Для ловли нарушителей требуются два автомобиля, оснащенные видеорегистратором и поисковым маяком ГЛОНАСС-GPS+. Экипаж автомобиля будет состоять из двух человек, имеющих водительское удостоверение категории «В».

Оба экипажа должны патрулировать зону платных парковок, выявлять автомобили нарушителей, взаимодействовать с ГИБДД, снимать эвакуацию автомобилей на видеокамеру и вовремя предоставлять в дирекцию отчеты о состоянии парковочного пространства. Маршруты патрулям будет формировать заказчик.

Сегодня, 7 декабря, последний день приема заявок. Аукцион состоится 11 декабря.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570