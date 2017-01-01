Названы районы Перми, где новостройки стали выгоднее «вторичек»

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Фото: Константин Долгановский

Аналитики сервиса для поиска и выбора жилья N1.RU пришли к выводу, что в Кировском и Индустриальном районах Перми покупка квартиры в новостройке выгоднее, чем покупка на «вторичке», так как при одинаковой стоимости квартир именно в новых домах площадь жилья будет больше. За основу были взяты средние цены на рынке «вторичного» жилья.

«Покупатель, выбирающий квартиру, часто взвешивает плюсы и минусы квартир в новостройках и на «вторичке». Мы сравнили объективный показатель — цену и площадь. Выгода от покупки квартир в новых домах оказалась в тех районах, где цены за год опустились больше всего», — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

По данным аналитиков, больше всего за 2017 год подешевели квартиры в новых домах Кировского, Индустриального и Свердловского районов — в среднем на 10%.

Так, согласно подсчетам, за среднюю стоимость квартиры в Кировском районе в 2 млн руб. площадь квартиры в новостройке будет на 2 кв. м. больше, чем на «вторичке» — 48 «квадратов». А в Индустриальном за 2,63 млн руб. в новостройке также дополнительными будут 2 кв. м., но площадь квартиры составит уже 52 кв. м.

При этом в Дзержинском и Мотовилихинском районах цены на новое жилье, наоборот, поднялись на 8%.

Более высокие цены в новостройках по сравнению со «вторичкой» находятся в Орджоникидзевском и Ленинском районах, поэтому покупать здесь жилье выгоднее именно на вторичном рынке, где заметных колебаний в цене в течение года не происходило.

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