Виртуальные экспозиции и 3D-тур к Пермским богам Ученые ПГНИУ оцифруют коллекции Пермской галереи

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Сегодня ректор ПГНИУ Игорь Макарихин и директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян подпишут соглашение о сотрудничестве.

Как рассказали в ПГНИУ, учёные университета уже занимаются проектом по сохранению уникального резного иконостаса, который находится в галерее. Сейчас из-за крупных габаритов невозможно рассмотреть иконостас полностью — его часть закрыта потолочными перекрытиями здания галереи. Сотрудники Центра цифровой гуманитаристики и Лаборатории геологического моделирования и прогноза Естественнонаучного института ПГНИУ создают его 3D-модель — это позволит «рассматривать» иконостас на компьютере и мобильных устройствах.

«Сейчас речь идёт о том, чтобы сохранить всю экспозицию галереи. Это не просто экспонаты, это еще и история самого музея — её тоже нужно всеми силами зафиксировать и сохранить, создать виртуальные экспозиции. Мы планируем продолжить работу и по созданию 3D-моделей коллекции Пермской деревянной скульптуры», — рассказывает руководитель центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ Сергей Корниенко.

В рамках соглашения Пермская художественная галерея и ПГНИУ будут проводить совместные программы, семинары, конференции, реализовывать разные проекты. Важным пунктом соглашения станет содействие научной, педагогической и учебной деятельности, организации стажировок и обмена специалистов галереи и преподавателей. Студенты и аспиранты университета смогут проходить музейную и архивную практику на базе Пермской государственной художественной галереи.

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