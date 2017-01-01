Пермские платные парковки заинтересовали администрацию Ижевска
Для обмена опытом по организации платных парковок из Удмуртии прибыла целая делегация
Администрация Ижевска изучает опыт российских городов по организации платных парковок.
В Пермь из столицы Удмуртии прибыли заместитель главы администрации Сергей Стрелков, замначальника управления муниципальной милиции Дмитрий Шуклин и начальник отдела проектного управления инвестиционного развития города и проектной деятельности Михаил Поносов. На вопросы коллег ответили замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич и начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.
«Для нас целью организации платных парковок было упорядочение движения транспорта в центре города, поскольку раньше автовладельцы парковались и в два, и в три ряда, что значительно снижало пропускную способность центральных дорог. И эта цель была достигнута достаточно быстро. Извлечение прибыли не ставилось задачей, но сейчас мы видим, что данный проект окупаем», — рассказал Анатолий Дашкевич.
Для Перми была выбрана модель с организацией парковочного пространства с привлечением подрядчика через аукцион в рамках законодательства о госзакупках. Бюджетные средства потрачены только на систему контроля за соблюдением правил парковки — закупку комплексов фотофиксации «ПаркРайт».
«Подготовку мы начали более чем за полтора года до введения системы — изучали опыт других городов, прорабатывали нормативную документацию, проводили информационную работу с населением. А также наладили систему фотофиксации нарушения правил парковки и эвакуации совместно с ГИБДД. Для того чтобы пермяки привыкли к платным парковкам, был введён обучающий период сроком на два месяца», — отметил Максим Кис.
В пресс-службе администрации Перми рассказали, что за год с небольшим работы платных парковок в бюджет поступило почти 52 млн руб., водители воспользовались услугой более 2,5 млн раз, а главным результатом их внедрения стало снижение стихийных парковок в центральной части города.
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