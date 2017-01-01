Купленную у Дмитрия Рыболовлева картину Леонардо да Винчи выставят в Абу-Даби

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Самое дорогое произведение искусства в аукционной истории выставят в Лувре Абу-Даби. В Twitter музея уже появилась запись о том, что картина действительно будет там выставляться.

В ноябре бывший собственник «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал шедевр Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордные $450,3 млн. Кто купил картину, до сих пор неизвестно.

Отметим, музей Лувр Абу-Даби открылся в столице ОАЭ в этом году. Франция уже передала ему в аренду около 300 экспонатов из Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля. В частности, Абу-Даби арендует «Прекрасную Ферроньеру» Леонардо Да Винчи и картину «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Жака-Луи Давида.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570