На начальника автодорожного надзора Прикамья завели уголовное дело

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Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления Государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Владимира Котова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, в нарушение вступившего в законную силу судебного акта).

В прокуратуре Пермского края рассказали, что в апреле 2017 года был выявлен факт воспрепятствования законной предпринимательской деятельности директору частного образовательного учреждения со стороны руководителя регионального государственного ведомства. Установлено, что начальник Владимир Котов искусственно создал условия, при которых директор и учредитель частного «Учебного центра профессиональной квалификации» Пермского края более года не могла получить удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Тогда действия начальника управления по заявлению директора образовательного учреждения признаны Арбитражным судом Пермского края незаконными. Судебное решение вступило в силу. Однако чиновник умышленно затягивал реальное исполнение решения и продолжал отказывать в выдаче разрешительного документа.

Теперь, после вручения ему копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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