Максим Решетников: ГЛОНАСС позволит улучшить систему контроля за работой перевозчиков и подрядных организаций Пермский край и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве

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Накануне, 6 декабря, на седьмом Международном конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС», который проходит в Москве в рамках мероприятий «Транспортной недели», Пермский край и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере использования систем спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС».

В присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова и министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

В администрации губернатора Прикамья рассказали, что по условиям соглашения стороны будут сотрудничать в части эффективного использования спутниковых навигационных технологий, продуктов и услуг, а также в области разработки услуг и продуктов с использованием технологий ГЛОНАСС и их продвижения на территории Пермского края.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, более широкое использование технологии ГЛОНАСС на территории региона позволит повысить эффективность работы транспортных предприятий, усилить контроль над перевозками в регионе.

«Технология ГЛОНАСС в настоящее время уже активно используется службой «Скорой помощи», установлена на спецтранспорте, а также на спецтехнике и общественном транспорте. Дальнейшее развитие технологий позволит улучшить систему контроля за работой перевозчиков и подрядных организаций, сделать более эффективной их работу», — отметил Максим Решетников.

Напомним, что Россия — первая страна в мире, реализовавшая государственный проект использования спутниковой навигации для обеспечения безопасности на автотранспорте. В 2017 году системой «ГЛОНАСС» было оснащено порядка 1 млн транспортных средств в России, к 2020 году их число достигнет 5 млн.

Система позволяет в режиме реального времени мониторить положение транспортных средств, соблюдение скоростных режимов, фиксировать параметры работы датчиков транспортного средства.









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