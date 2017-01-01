Дарья Эйсфельд: Необходимо усилить и обратную связь между властью и жителями регионов

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В Ульяновске прошло заседание Общественного совета Приволжского федерального округа. В его работе приняли участие представители различных профессиональных сообществ и социальных групп, общественных объединений, культурно-творческой и спортивной среды, молодежных субкультур, блогосферы и event-сообщества.

Михаил Бабич, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе:

— Надеюсь, что Общественный совет в новом составе станет проектно-ориентированным экспертным сообществом, нацеленным на решение конкретных проблем во всех общественных и профессиональных средах, которые вы представляете. Я очень рассчитываю на ваш взгляд на ключевые проблемы, которые волнуют сегодня наше общество, и традиционно рассчитываю на профессиональный и очень откровенный диалог. Нам важно то, о чем вы думаете, то, что вы знаете и хотите донести до органов власти.

На Совете обсуждался широкий круг вопросов, связанных с предстоящими выборами Президента РФ, в частности, повышение доверия населения к выборам, усиление гражданской активности. Участники Совета рассматривали сильные и слабые стороны выборного законодательства, а также предлагали различные формы привлечения интереса молодёжи к предвыборной тематике.

Большое внимание уделили обсуждению факторов, которые могут отрицательно повлиять на проведение голосования. Кроме рисков внешнего воздействия на процесс голосования, Совет рассмотрел и внутренние угрозы, в том числе готовящиеся попытки определенных групп провести кампании по делегитимации итогов голосования с использованием различных инструментов формирования общественного мнения.

Также участники Совета обсудили вопросы демографии, совершенствования медицинской помощи, проблемы обустройства дворовых территорий, организации спортивных площадок, обеспечения доступной среды для маломобильных групп граждан.

Дарья Эйсфельд

Дарья Эйсфельд, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае:

— На Совете состоялся очень интересный разговор между людьми разных возрастов и профессий. Наши ряды пополнила молодежь. Молодые люди — умные, креативные, с другим взглядом на жизнь. Они хотят ответственно влиять на процессы, происходящие в нашей стране, и готовы к этому. Поэтому важно вовлекать молодежь во все сферы жизни.

Необходимо усилить и обратную связь между властью и жителями регионов. В качестве серьезного подспорья здесь — общественные институты. Так, Общероссийский народный фронт не только показывает погрешности в работе чиновников, подчас очень существенные, но и предлагает конструктивные шаги по решению большинства проблем.

Говорили и о необходимости расширения круга получателей грантовой поддержки, причем средства, заложенные на финансирование НКО, значительно увеличены. Пермский край уже может похвастать значительно большим числом некоммерческих организаций, которые стали победителями при распределении грантов в этом году.

Прозвучало много рекомендаций, которые будут учтены при подготовке нового избирательного цикла.

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