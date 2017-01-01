Жителям Прикамья предлагают проверить свои знания по истории Отечества

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9 декабря состоится международная акция «Тест по истории Отечества». Участникам предложат за 40 минут ответить на 40 вопросов, отражающих все исторические периоды нашей страны, сообщает пресс-служба Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края.

Проверить своё знание отечественной истории смогут все желающие независимо от возраста и уровня образования. Для участников уже подготовлено более 100 площадок в школах, техникумах и учреждениях культуры в различных населенных пунктах нашего региона.

Адреса мест и время проведения акции «Тест по истории Отечества» указаны на сайте кдгр.рф. Там же в течение всего дня можно будет пройти тест онлайн.



Справка

Акция «Тест по истории Отечества» — проект Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Авторами заданий являются ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Мероприятие пройдет уже в третий раз и охватит все регионы России, а также порядка 40 других государств.

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