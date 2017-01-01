Прокуратура потребовала хоронить жителей Кудымкара бесплатно

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Фото: Константин Долгановский

На территории города будет создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по закону жители могут получить бесплатные ритуальные услуги, если напишут соответствующее заявление в службу по вопросам похоронного дела. В Кудымкаре этой службы не было, и все ритуальные услуги оказывались предпринимателями исключительно на платной основе.

Службу по вопросам похоронного дела может создать только орган местного самоуправления. Чтобы обязать администрацию города это сделать, прокурор Кудымкара обратился в суд. Требование прокуратуры суд удовлетворил.

«Новый компаньон»

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