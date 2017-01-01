С 11 декабря в Екатеринбурге возобновят выдачу американских виз

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Фото: Юлия Баталина

С понедельника консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке вновь начнут проводить визовые собеседования российских граждан.

В интервью «Коммерсанту» новый посол США в России Джон Хантсман сообщил, что лучший способ наладить отношения — это возможность посетить страну.

«Мы с сожалением восприняли просьбу российской стороны сократить наш персонал на 60%. Нам пришлось уволить 727 человек. Мы оказались более не в состоянии проводить собеседования для выдачи виз в прежнем объеме. При этом у нас всегда было много заявителей на получение виз из российских регионов. И поэтому я с радостью объявляю, что мы с 11 декабря возобновляем визовые собеседования по всей России», — заявил Джон Хантсман.

При этом американский посол отметил, что из-за уменьшения количества сотрудников будет невозможно достичь прежнего объема выдачи виз. «Я с нетерпением жду того дня, когда мы сможем обновить наши отношения, с тем чтобы воссоздать то, что было», — добавил он.

Напомним, в августе американское диппредставительство объявило о временном прекращении работы консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Причиной стало резкое сокращение сотрудников. В конце июля российские власти потребовали от Госдепа США сократить численность дипломатической миссии в России с 1210 до 455 человек.

Консульство США в Екатеринбурге находится на улице Гоголя, 15 и занимает два верхних этажа здания. На входе внутри здания посетителей сначала проверяет российская полиция, после чего им разрешают пройти в главную приемную Консульства на четвертом этаже. Собеседование не надо проходить тем, кто уже получал американскую визу ранее и теперь подает документы на новую визу такого же типа. При этом с момента истечения срока действия предыдущей визы в США не должно пройти больше года.

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