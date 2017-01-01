Пермский «Амкар» празднует своё 23-летие

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Сегодня, 6 декабря, исполняется 23 года со дня официальной регистрации ФК «Амкар» — когда-то скромной заводской команды, а ныне — бессменного участника турниров Премьер-Лиги, финалиста Кубка России, клуба, завоевавшего симпатии и уважение болельщиков всей страны.

«Нынешний «Амкар» — это главный бренд Пермского края, объединивший тысячи и тысячи любителей футбола. Это команда, без которой уже не представить ни чемпионат России, ни нашу пермскую жизнь. Сколько ярких имён вписаны в историю Клуба, сколько памятных событий подарил «Амкар» родному городу.

От всей души поздравляем с днём рождения «Амкара» всех причастных и неравнодушных — ветеранов клуба, футболистов, тренеров, сотрудников и, конечно, болельщиков — людей, являющихся опорой и поддержкой команды, не раз помогавших ей и даже спасавших её в самых трудных ситуациях», - говорится на сайте клуба.

Напомним, в этом сезоне, после 19 проведённых игр, «Амкар» располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата страны. Ближайший матч, последний в этом году перед зимней паузой, красно-чёрные проведут дома против «Краснодара». Начало матча на стадионе «Звезда» в 16.00.

К слову, перед игрой ФК «Амкар» повторит вкусную и приятную акцию. Болельщики снова смогут отведать бесплатной каши.

Полевые кухни, как и перед победным матчем с «Динамо», будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуны и около входа на Западную трибуну. Они начнут работать за час до игры.

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