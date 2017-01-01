Арбитражный суд рассмотрит иск «Синергии» к АО «Пермский свинокомплекс» Документы о продаже ООО «Свинокомплекс Пермский» компании «Юрфикон» в Минсельхоз Пермского края не поступали

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4 декабря Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск, поданный АО «Группа Синергия» к АО «Пермский свинокомплекс». Сумма иска неизвестна, однако в конце сентября генеральный директор ГК «Синергия» Александр Печёрский сообщал «Новому компаньону», что задолженность со стороны АО «Пермский свинокомплекс» перед «Синергией» превышает 300 млн руб.

Другое юридическое лицо свинокомплекса, ООО «Свинокомплекс Пермский», уже объявлено несостоятельным по иску ИФНС, идёт процедура внешнего наблюдения.

Напомним, ранее Александр Печёрский заявлял, что, «Синергия» не намерена банкротить АО «Пермский свинокомплекс», несмотря на имеющуюся задолженность со стороны этого юрлица перед группой компаний. Печёрский отмечал также, что «Синергия» взяла на себя кредиторские обязательства предыдущего собственника предприятия, сумма которых в общей сложности равнялась 1,2 млрд руб. «При этом предварительные договорённости о приватизации предприятия так и не были выполнены», — отмечал глава «Синергии».

Получить комментарий Александра Печёрского 5 и 6 декабря не удалось, его сотовый не отвечал.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков сообщил «Новому компаньону», что «пока не видит в иске «Синергии» ничего страшного, идёт стандартное разбирательство по иску о банкротстве».

В пресс-службе Минсельхоза добавили, что в какой-то мере иск «Синергии» о банкротстве АО «Пермский свинокомплекс» может быть компенсирован уже рассматриваемым Арбитражным судом Пермского края «встречным» иском регионального Минсельхоза к ООО «Свинокомплекс Пермский» по возврату субсидий в размере 207, 8 млн руб.

«Требование о возврате субсидии было заявлено из-за нарушения арендатором двух условий — не были выполнены установленные планы по производству мяса и не выполнено условие об отсутствии налоговой задолженности на 1 июля», — напоминают в ведомстве.

На вопрос, сможет ли ГК «Синергия» в результате иска о банкротстве получить контроль над предприятием как его ведущий кредитор, в Минсельхозе Пермского края ответить не смогли. «Пока комментировать ситуацию преждевременно, поскольку в данный момент исковое заявление Арбитражным судом не опубликовано, сумма иска неизвестна,» — сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время, есть неопределённость и с настоящим собственником ООО «Свинокомплекс Пермский». Так, информацию о покупке этого юрлица компанией ООО «Юрфикон» Александр Печёрский сообщил минсельхозу Пермского края по телефону. «Никаких документов о продаже ООО «Свинокомплекс Пермский» «Юрфикону» мы до сих пор не получили», — заявляют в министерстве.

Информированные источники «Нового компаньона» предполагают, что иск от ГК «Синергия» может рассматриваться как попытка затянуть процесс финансового оздоровления предприятия.

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