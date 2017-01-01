Теодор Курентзис и MusicAeterna стали лауреатами двух престижных музыкальных премий Пермские музыканты получили гран-при в Японии и Нидерландах

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Фото: Антон Завьялов

Сразу две записи на лейбле Sony Classical , сделанные оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, получили престижную музыкальную премию Японии Record Academy Award-2017, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета. Гран-при было присуждено Шестой симфонии Чайковского «Патетическая», записанной осенью 2017 года, и записи оперы Don Giovanni Моцарта, сделанной в 2016 году (золото и серебро соответственно).

«Это поистине историческое событие: впервые за 55 лет истории Академии две работы одного артиста признаны лучшими альбомами года», — отмечает журнал Record Geijutsu (Япония).

Также неделей ранее запись Don Giovanni Моцарта получила престижную музыкальную премию Нидерландов Edison Klassiek-2017 в номинации «Опера».

«Как сейсмограф, он [Теодор Курентзис] регистрирует все эмоциональные вибрации в партитуре, передает их в свой феноменальный оркестр», — так охарактеризовало запись жюри премии.





Справка

Record Academy Award основана журналом Record Geijutsu (Искусство записи — пер. с японского) в 1963 году. Она считается одной из самых авторитетных наград в мире классической музыки. Премия вручается ежегодно, жюри премии состоит из музыкальных критиков и журналистов Японии.

Edison Klassiek — ежегодная голландская музыкальная премия, которая вручается за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии. Это одна из самых старых музыкальных премий в мире, ведущая свою историю с 1960 года.

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