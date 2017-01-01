Пермским правозащитникам вручили знаки и благодарности Уполномоченного по правам человека 5 декабря во Дворце детского творчества состоялась церемония вручения нагрудных знаков «За заслуги в сфере прав и свобод граждан в Пермском крае» и благодарностей омбудсмена Прикамья Павла Микова.

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Сергей Матвеев, Екатерина Алимбаева, Татьяна Марголина

Фото: Константин Долгановский

В этом году за вклад в защиту соблюдения прав знаки получили председатель Пермского краевого совета женщин Екатерина Алимбаева, заместитель директора Пермского краевого фонда социальной поддержки населения Валентин Ермолаев, кандидат юридических наук, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ Станислав Реутов и коллектив Пермского государственного архива социально-политической истории.

Экс-уполномоченный по правам человека Прикамья Татьяна Марголина отметила, что выбор получателей Знака омбудсмена был, скорее всего, не сложным.

«Все предыдущие и действующие уполномоченные всегда считали, что «один в поле не воин». В деле защиты прав и свобод человека правозащитных партнеров должно быть много. И мне кажется, что эта церемония вручения знаков каждый год как раз доказывает, что рядом с уполномоченными есть государственные и общественные правозащитники. Они разного возраста, но некоторых из них мы награждаем, потому что их нельзя не наградить», — пояснила Татьяна Марголина.

Награду детского омбудсмена получила депутат Заксобрания, директор Дворца детского творчества Наталья Рослякова.

Благодарственные письма Уполномоченного по правам человека вручили основателю проекта «Сад соловьев у реки Уинки» Надежде Баглей, президенту Пермской региональной общественной организации социального предупреждения правонарушений «Выбор», зампредседателю общественной наблюдательной комиссии Прикаьмя Анне Каргопольцевой и председателю регионального общественного движения «Форум гражданской инициативы Пермского края» Татьяне Шляпиной.

«За сохранение памяти жертв политических репрессий» благодарности омбудсмена получили автор сценария Александр Калих и режиссёр спектакля-вербатима «Прощай, Блюхер» Иван Кустов, организаторы гражданских сезонов «Пермские дни памяти», начальник отдела культуры и туризма администрации Чердынского района Лариса Мох и настоятель Прихода «Мария — Царица мира» Римско-католической церкви Березников Эрих Мария Финх. Также за идею создания в посёлке Галяшор Кудымкарского района памятника репрессированным полякам и литовцам был отмечен Антанас Гуршнис.

Кроме этого, награды удостоилась член инициативной группы жителей, пострадавших в связи с нахождением их домов в охранных зонах трубопроводов, Любовь Турова, шеф-редактор радиостанции «Маяк» Наталья Филимонова и начальник отдела писем краевой газеты «Звезда» Ирина Гилева. Также благодарности получили директор Краснокамской фабрики деревянной игрушки Светлана Негонова — за запуск производства деревянных кубиков со шрифтом Брайля, и авторы проекта «Право на достойную жизнь в пожилом возрасте» Сергей Трутнев, Сергей Исаев и Анна Николаева (посмертно) — за организацию бесплатной правовой помощи пенсионерам.

Павел Миков

Павел Миков отметил наградой и представителей правоохранительных органов. Благодарности вручили военному прокурору Пермского гарнизона Юрию Ландаку — за профилактику нарушений прав призывников и военнослужащих, начальнику управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью краевой прокуратуры Роману Владимирову, начальнику пермского института ФСИН России Сергею Никитюку, и полицейским Станиславу Сесюнину и Дмитрию Герасименко, оказавших помощь рожающей женщине.

По окончании церемонии награждения Павел Миков поздравил всех номинантов и вручил удостоверения общественных помощников известным правозащитникам и учёным-юристам: Сергею Матвееву, Станиславу Шестакову, Борису Поносову, Сергею Морозову, Раисе Ершовой, Светлане Кобелевой, Татьяне Строгоновой, Илье Филимонову и Наталье Тиуновой.

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