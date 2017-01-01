В Свердловском районе Перми демонтирован 31 торговый павильон

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Фото: Константин Долгановский

У части владельцев демонтированных объектов закончился договор аренды, у других его никогда не было — киоски были установлены самовольно. Во всех случаях снос был принудительный.

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что владельцам незаконных объектов давалось время на добровольный демонтаж, но это требование было проигнорировано. В результате по распоряжению главы администрации Свердловского района Андрея Усова в принудительном порядке был демонтирован 31 объект.

Например, был демонтирован павильон на Лихвинской, 10, который после окончания срока договора долгое время работал без документов. Кроме того, специалисты сектора потребительского рынка администрации района совместно с сотрудниками правоохранительных органов неоднократно составляли протоколы в отношении предпринимателя за незаконную торговлю суррогатным и контрафактным алкоголем. Только в 2017 году здесь было изъято порядка 782 литра контрафакта.

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