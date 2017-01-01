Правительство Пермского края планирует вовлечь в занятия спортом 40% жителей региона Консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры Прикамья на ближайшие пять лет составит 1,8 млрд руб.

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Фото: Ирина Молокотина

По данным Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, сегодня систематически спортом занимаются 33% жителей Прикамья. При этом обеспеченность спортивными объектами в регионе составляет чуть более 35% от норматива, а загруженность имеющихся объектов, по данным минспорта, — 38%.

«С одной стороны, в крае есть дефицит спортивных объектов, с другой стороны, имеющиеся объекты загружены недостаточно, — отметил глава Прикамья Максим Решетников. — При этом есть территории, которые недостаток спортивных объектов и площадок для занятий физкультурой испытывают особо остро. Поэтому наша главная задача — найти баланс. Будем приводить в порядок существующую материальную базу, строить новые объекты. Дозагружать и те, и другие — вовлекать людей в систематические занятия спортом».

Власти планируют направить 1,8 млрд руб. на строительство новых объектов и проведение мероприятий на территории региона.

«Помимо традиционных спортивных мероприятий, таких как «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Золотая шайба», «Лёд надежды нашей», «Баскетбол в школу», появляются новые формы спортивного досуга. В Перми с успехом прошли «Гонка героев», Пермский марафон, тренировки по кросс-фиту, активную работу ведет региональный оператор ГТО, — рассказывает министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин. — Потребность в спортивных мероприятиях высока, поэтому мы пошли навстречу жителям города и края. С 2018 года министерство запускает три новых проекта, целью и задачами которых является наполнение «жизнью» объектов спорта».

Новые региональные проекты — «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего двора» и «Мы выбираем спорт!» — рассчитаны на вовлечение в занятия спортом всех слоев населения.

По словам Олега Глызина, в 782 школах Прикамья активно ведет деятельность 171 школьный спортивный клуб. В них молодежь занимается разными видами спорта: от ориентирований, лёгкой атлетики и игровых видов спорта до спортивной аэробики, ушу и каратэ. «Школьный спортивный клуб» и «Тренер нашего двора» подразумевают проведение соревнований сначала на муниципальном уровне на площадках межшкольных стадионов и в местных домах спорта, а затем — на региональном.

Проект «Мы выбираем спорт!» направлен на повышение качества спортивных мероприятий, а также формирование новой системы развития массового спорта на местах. Предполагается, что муниципалитеты сами предложат проекты спортивных мероприятий.

«При этом каждое муниципальное образование может разработать творческий проект в сфере спорта, подойти к развитию массового спорта индивидуально, с учётом существующих спортивных доминант. Например, Нытва напишет проект, в котором всем от 3 до 79 лет будет предоставлена возможность занимать гребным слаломом или водомоторным спортом. И это будет их спортивный бренд», — подчеркнул министр.

Все программы получат финансовую поддержку из краевого бюджета. На «Школьный спортивный клуб» и «Тренер нашего двора» будут направлены средства для обеспечения призового фонда, территории-победители проекта «Мы выбираем спорт!» получат региональные гранты для софинансирования представленных проектов. Кроме того, до 2020 года в Пермском крае планируется построить 30 межшкольных стадионов.

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