В 2018 году «ЕвроХим» увеличит поставки минеральных удобрений в Краснодарский край

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В течение 2018 года компания планирует поставить краснодарским сельхозпроизводителям 410 000 тонн минеральных удобрений.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве на 2018 год. Вместе с соглашением утверждён график поставки минеральных удобрений в указанный регион. Среди агрохимических товаров, которые «ЕвроХим» планирует поставлять в Краснодарский край — аммиачная селитра, карбамид, КАС, более 10 марок нитроаммофоски, аммофос 12:52, сульфоаммофос 20:20 и тукосмеси.

Наряду с этим, «ЕвроХим» предложит краснодарским сельхозтоваропроизводителям химические средства защиты растений, семена и комплекс агрохимических услуг (от проведения анализа почв до планирования заданной урожайности).

Компания «ЕвроХим» последовательно наращивает объёмы поставок своей продукции в Краснодарский край: в 2017 году соглашение по поставкам будет перевыполнено на 5%, а объём планируемых поставок в 2018 году составит 410 090 тонн, что на 5% больше аналогичного показателя текущего года.

Расширение поставок удобрений «ЕвроХима» сельхозпроизводителям России осуществляется в рамках последовательного развития компанией своей сети дистрибуции, которая в настоящее время является наиболее широкой и эффективной в России и странах СНГ и насчитывает около 30 предприятий.

Общий инвестиционный бюджет развития дистрибуции в России в 2016 году составляет 1,4 млрд. руб.

Агросеть «ЕвроХима» своевременно поставляет полную номенклатуру минеральных удобрений и предоставляет комплексные агрохимические решения для достижения заданной урожайности и плодородия земель. Так, в Краснодарском крае запущено производство карбамида ЮТЭК и КАС с серой, планируется и запуск производства в г. Белореченск производства ВРУ и выход «ЕвроХима» на рынок в данном сегменте удобрений, предназначенных для выращивания овощей в открытом и закрытом грунте, многолетних культур, виноградников и других растений.

Развитие сбытовой сети и целенаправленные инвестиции в производство калийных удобрений в Пермском крае и Волгоградской области, строительство аммиачных производств в России и Казахстане позволят компании расширить ассортимент выпускаемой продукции. Успешная реализация такой стратегии в итоге позволит компании ЕвроХим в ближайшем будущем стать одним из пяти крупнейших производителей удобрений в мире, и одним из немногих, работающих во всех трех основных сегментах одновременно (азот, фосфор, калий).

Пресс-служба ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»





АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников более 25 000 человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

EuroChem Group AG — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира.

Бенефициарами компании EuroChem Group AG являются российские граждане Андрей Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.eurochemgroup.com.

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