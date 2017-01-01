Специалисты определились с примерной стоимостью проживания в период ЧМ по футболу 2018 года

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Российский сервис онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов Tvil.ru выявил стоимость жилья для туристов в городах России, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На Чемпионате мира ожидается более одного миллиона иностранных болельщиков.

В Москве пройдёт 12 матчей, в Санкт-Петербурге — семь, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи — по шесть, в Ростове-на-Дону — пять, в Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске — по четыре матча.

Дешевле всего проживание туристам обойдется в Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону, а дороже всего — в Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде. Сочи и Санкт-Петербург — в середине рейтинга, что объясняется большим количеством предложений аренды жилья несмотря на высокий спрос на аренду.

Правда, владельцы жилья и отельеры ожидают 50-100% рост стоимости в дни матчей Чемпионата мира, а самыми дешевыми для проживания станут хостелы и квартиры стоимостью от 1 до 2 тыс. Руб. на человека в сутки.

Стоимость жилья в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018:

— Саранск, 1,5 тыс. руб. (средние затраты на аренду жилья в сутки в 2017 г.)

— Волгоград, 1,7 тыс. руб.

— Ростов-на-Дону, 2 тыс. руб.

— Екатеринбург, 2,4 тыс. руб.

— Казань, 2,6 тыс. руб.

— Сочи, 2,7 тыс. руб.

— Санкт-Петербург, 2,7 тыс. руб.

— Самара, 2,8 тыс. руб.

— Калининград, 2,9 тыс. руб.

— Москва, 3,5 тыс. руб.

— Нижний Новгород 3,7 тыс. руб.

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