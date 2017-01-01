В Соликамске потушили «Белый лебедь»

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Пожар в исправительной колонии в Соликамске локализован накануне, 5 декабря в 22:50. Его площадь составила — 1,8 тыс. кв. м.

Напомним, возгорание кровли административного здания произошло в 21.15 по в ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю — колония строго режима «Белый лебедь». На место возгорания были вызваны пожарные расчёты исправительных колоний ГУФСИН России по Пермскому краю, а также расчёт сил МЧС. Жертв и пострадавших нет.

Как рассказали «Новому компаньону» в экстренных службах, по предварительным данным, источником пожара считаются поджог и неисправность электрооборудования.

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