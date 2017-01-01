Пермский «Мемориал» представил новую базу данных «Жертвы политического террора в СССР» Обновленный и дополненный электронный ресурс включил в себя более трех миллионов имен.

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Работа по созданию единого перечня жертв государственного террора и политических преследований в СССР началась с конца 1990-х годов, когда в ряде регионов были созданы и опубликованы первые «Книги памяти».

Четвертая версия издания, вышедшая в 2007 году, содержала более 2,6 млн имен.

По словам председателя пермского отделения общества «Мемориал» Роберта Латыпова, составители «Книги памяти» сразу почувствовали колоссальную востребованность этого информационного ресурса. «По-моему, даже сами разработчики не ожидали такого эффекта, потому что тема страшная, грустная, тяжелая. А люди ищут, хотят знать собственную семейную историю», — рассказывает он.

Выпущенная в 2017 году пятая версия базы данных «Жертвы политического террора в СССР» заметно отличается от предыдущей. В новую базу вошли данные из ещё 120 томов региональных «Книг памяти», вышедших за последние десять лет, а также ряд неопубликованных источников. Теперь в ней содержится более 3,1 млн записей о конкретных репрессивных актах против конкретных людей, из них около полумиллиона — новых.

Кроме того, обновленная база более современна и удобна для пользователей. Так, разработчики предусмотрели возможность искать людей по расширенному ряду параметров, делать выборки по ряду полей, просматривать фотографии.

Отметим, что база будет по-прежнему доступна в Интернете, а ее наполнение теперь будет происходить регулярно, по мере нахождения новых информационных источников.

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