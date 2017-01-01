ОАО «Нытва» и служба судебных приставов заключили мировое соглашение

Конфликт произошёл из-за преждевременного списания со счетов завода 1 млн руб.

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4 декабря Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу, возбуждённому по иску ОАО «Нытва» к исполнителю отдела судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам УФССП по Пермскому краю Натальи Герасимовой.

Инцидент возник из-за преждевременного списания со счетов ОАО «Нытва» 1 млн руб., которые должны были быть выплачены одному из кредиторов завода.

ОАО «Нытва» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о «применении мер принудительного исполнения до истечения срока добровольного исполнения требований, содержащихся в постановлении о возбуждении исполнительного производства от 1 августа 2017 года».

В пресс-службе судебных приставов сообщили о причинах судебного разбирательства: «Исполнительный лист был предъявлен УФССП через два месяца после вынесения решения суда о выплате долга. Должник, ОАО «Нытва», решение об исполнительном производстве не оспаривал, но и долг выплачен не был. Приставом было выписано и направлено должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. Деньги были сняты со счета через два-три дня после издания постановления. То есть, не был выдержан установленный законом пятидневный срок. Снятые со счетов «Нытвы» деньги были сразу направлены его кредитору».

Имя кредитора «Нытвы», о котором идёт речь, в УФССП не сообщили.

В итоге ОАО «Нытва» и УФССП пришли к мировому соглашению, достигнув договорённости о том, что ОАО «Нытва» откажется от своих требований в отношении судебного пристава, а УФССП предоставит заявителю оригинал постановления об обращении взыскания на денежные средства завода, находящиеся в банке.

Напомним, в феврале 2017 года Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между ОАО «Нытва» и его кредиторами и прекратил производство по делу о признании завода банкротом. Согласно достигнутым договорённостям, задолженность «Нытвы» будет погашаться в течение 10 лет. В 2016 году долги предприятия превышали 2,5 млрд руб.

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