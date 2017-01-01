В Прикамье будет создана специальная служба по оказанию медицинской помощи пожилым людям

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В Перми состоялась краевая научно-практическая конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее», на которой выступила главный внештатный гериатр минздрава РФ, доктор медицинских наук Ольга Ткачёва. На мероприятие были приглашены врачи и социальные работники из всех территорий Прикамья. Участников поприветствовали вице-премьер краевого правительства Татьяна Абдуллина и руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Александр Бойченко.

С основным докладом на заседании выступила Ольга Ткачева. Она отметила, что развитие гериатрии — требование времени, поскольку происходит постепенное старение населения. В России каждый пятый пожилой человек старше 65 лет, проживающий дома, «хрупкий», находящийся под угрозой потери самостоятельности. Поэтому особенно важно развивать гериатрию, как интенсивный путь реагирования на старение, позволяющий увеличить годы активной жизни людей старшего возраста.

В 2017 году министерство здравоохранения РФ начало реализацию проекта «Территория заботы» в семи пилотных регионах страны, в том числе в Пермском крае. В них создается трехуровневая система оказания медицинской помощи старшему поколению. Ожидания от реализации проекта — увеличение доступности, комплексности, эффективности медико-социальной помощи пожилым людям, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности на 16-19% и уменьшение инвалидизации населения. Все методики, которые сейчас разрабатываются в России для лечения и социального сопровождения пожилых людей, основаны на опыте таких стран, как Израиль, Франция и Англия. В первую очередь, гериатр должен провести комплексную гериатрическую оценку пациента, а затем разработать индивидуальный план действий. Основная цель вмешательств гериатра — предупредить и замедлить функциональные нарушения, проводить таргетное лечение с акцентом на длительную помощь.

Ольга Ткачева, главный внештатный гериатр минздрава РФ:

— Пермский край вошёл в пилотный проект, потому что здесь достаточно много пожилых людей и есть желание власти создать гериатрическую службу. Современная медицина во многом ориентирована на людей молодых и среднего возраста. Но так как 30% наших пациентов — люди старше 60 лет, а 20% — старше 75 лет, мы переориентируем медицину на старшее поколение. Гериатр — это человек с энциклопедическими знаниями, он занимается хроническими заболеваниями пожилого человека, самим процессом старения, кроме того, в спектр его внимания входят и социальные вопросы. Невозможно помочь пожилому человеку только таблетками, даже самыми современными. Поэтому здравоохранение и социальная служба должны работать вместе.

По словам Татьяны Абдуллиной, в регионе развитие гериатрии началось в 2015 году именно в сфере социального обслуживания, внедряются израильские технологии. Это позволило разработать индивидуальные программы ухода в отношении пожилых пациентов, проживающих в домах-интернатах. Затем Пермский край предложил свои наработки для участия в пилотном проекте «Территория заботы» минздрава РФ.

Татьяна Абдуллина, вице-премьер краевого правительства:

— Нам необходимо выработать все возможные соединения информации разных ведомств о человеке, только объединив эти сведения, о его образе жизни, о социальных и медицинских проблемах, мы сможем своевременно оказать помощь. Мы сейчас проводим массовый мониторинг и в системе здравоохранения, и в сфере социального обслуживания, накладываем эти две информации друг на друга. Невозможно гериатрию развивать без социального аспекта, потому что огромное количество вопросов влияет на успешность этого процесса.

Вопрос необходимости внедрения гериатрической помощи, как вида медицинской деятельности, не раз обсуждался на форумах партии «Единая Россия». Улучшение здоровья пожилых людей является одним из приоритетных направлений партийного проекта «Старшее поколение». В Пермском крае в рамках реализации проекта идёт информирование пожилых людей о создании гериатрической службы в регионе. Старшее поколение нуждается в особой заботе государства.

Александр Бойченко, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение»:

— На сегодняшний день в Прикамье порядка 800 тыс. пенсионеров, и эта цифра в ближайшие годы будет только увеличиваться. Наша задача — как можно дольше продлить активное долголетие тех пожилых людей, кто может о себе позаботиться самостоятельно, и вместе с коллегами из краевого правительства обеспечить качественную социальную и медицинскую помощь людям старшего поколения, которые утратили самостоятельность.

В Прикамье уже работают пять гериатрических кабинетов. Продолжается обучение врачей-гериатров. Задача на ближайшее будущее — организовать учёбу и для среднего медицинского персонала. Как подчеркнула Ольга Ткачева, для проведения комплексной гериатрической оценки, которая должна занимать минимум 1 час 20 минут на одного пациента, работа медсестры не менее важна, чем работа врача-гериатра.

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