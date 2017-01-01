Михаил Бабич вручил государственную награду Валерию Сухих

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Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению главы государства вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония состоялась сегодня, 5 декабря, в Президентском зале Нижегородской ярмарки.

Орденами и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены 15 человек, 7 гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях. Среди награждаемых: многодетные родители, представители промышленной и сельскохозяйственной отраслей, деятели образования, науки и культуры из регионов Приволжского федерального округа.

Указом Владимира Путина председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

Валерий Сухих подчеркнул, что государственная награда - это оценка работы всего депутатского корпуса Законодательного Собрания, исполнительной власти Пермского края.

«Я хочу поблагодарить президента РФ Владимира Путина за высокую оценку не только моей работы, но и деятельности всех конструктивных общественных сил, направленных на развитие и процветание нашего региона. Особую признательность хочу выразить в адрес полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича за то огромное внимание и поддержку, которая оказывается многим проектам и инициативам, реализуемым в Пермском крае. Надеюсь, что и в дальнейшем такая плодотворная совместная работа на благо Пермского региона будет продолжена».

Большая часть трудовой биографии Валерия Сухих связана с работой в органах власти Пермского края различных уровней. Его политическая деятельность началась в 1996 году с избрания депутатом Пермской городской Думы, где до 2003 года являлся председателем этого выборного городского органа. В 2003 году был назначен заместителем губернатора Пермской области, в 2007 году – руководителем администрации губернатора Пермского края. С 2008 года Валерий Сухих работал в должности председателя правительства Пермского края. В 2011 году избран депутатом Законодательного Собрания, с 23 декабря того же года по настоящее время является председателем краевого парламента. Валерий Сухих является членом Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

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