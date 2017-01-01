Михаил Бабич вручил государственную награду Валерию Сухих
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению главы государства вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония состоялась сегодня, 5 декабря, в Президентском зале Нижегородской ярмарки.
Орденами и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены
15 человек, 7 гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных
отраслях. Среди награждаемых: многодетные родители, представители
промышленной и сельскохозяйственной отраслей, деятели образования, науки и
культуры из регионов Приволжского федерального округа.
Указом Владимира Путина председатель Законодательного Собрания
Пермского края Валерий Сухих был награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени «за большой вклад в укрепление российской
государственности и многолетнюю добросовестную работу».
Валерий Сухих подчеркнул, что государственная награда - это
оценка работы всего депутатского корпуса Законодательного Собрания,
исполнительной власти Пермского края.
«Я хочу поблагодарить президента РФ Владимира Путина за
высокую оценку не только моей работы, но и деятельности всех конструктивных
общественных сил, направленных на развитие и процветание нашего региона. Особую
признательность хочу выразить в адрес полномочного представителя президента в
ПФО Михаила Бабича за то огромное внимание и поддержку, которая оказывается
многим проектам и инициативам, реализуемым в Пермском крае. Надеюсь, что и в
дальнейшем такая плодотворная совместная работа на благо Пермского региона
будет продолжена».
Большая часть трудовой биографии Валерия Сухих связана с
работой в органах власти Пермского края различных уровней. Его политическая
деятельность началась в 1996 году с избрания депутатом Пермской городской Думы,
где до 2003 года являлся председателем этого выборного городского
органа. В 2003 году был назначен заместителем губернатора Пермской области, в
2007 году – руководителем администрации губернатора Пермского края. С 2008 года Валерий
Сухих работал в должности председателя правительства Пермского края. В
2011 году избран депутатом Законодательного Собрания, с 23 декабря того же года
по настоящее время является председателем краевого парламента. Валерий Сухих
является членом Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании РФ.
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