Стали известны победители конкурса на звание «Центра культуры Пермского края-2018»

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Сегодня прошла публичная защита проектов-финалистов.

В каждой из трех групп в финал конкурса на звание «Центра культуры Пермского края-2018» с возможностью получения финансирования на реализацию культурных проектов вышли три населенных пункта. В первую группу (территории с населением свыше 20 тыс. человек) попали Березники, Чайковский и Кудымкар. Во второй (с населением 8-20 тыс. человек) оказались Барда, Октябрьский и Очер, а в третьей (с населением до 8 тыс. человек) — Ильинский, село Калинино Кунгурского района и село Посад Кишертского района.

После открытых презентаций жюри присвоило звание «Центра культуры Пермского края-2018» Березникам, Барде и селу Калинино. Суммы грантов для победителей в нынешнем году составляют в первой группе до 7 млн руб., во второй группе — до 3,75 млн руб., и в третьей — до 2,5 млн руб. При этом не менее 30% от общей стоимости проекта должен предоставить сам муниципалитет.

Передача символов программы «Пермский край — территория культуры» победителям конкурса состоится в Кунгуре 8 декабря.

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