Более 400 педагогов Пермского края получат премии за высокие результаты работы в 2017 году Премия за одного ребёнка-высокобалльника по ЕГЭ в регионе в 2017 году составила 13 тыс. 800 руб.

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Сегодня, 5 декабря, на заседании Правительства Пермского края было принято Постановление о поощрении педагогов за высокие результаты работы в 2017 году. По итогам года премии из краевой казны на общую сумму 40 млн руб. получат 402 педагога из 129 школ Прикамья.

Это те учителя, чьи ученики сдали один из предметов ЕГЭ на 95 баллов и выше. Отметим, что премия за одного ребёнка-высокобалльника по ЕГЭ в регионе в этом году составила 13 тыс. 800 руб. Кроме того, в Прикамье на сегодняшний день 26 педагогов из семи муниципальных районов подготовили победителей и призёров всероссийской и международной олимпиады школьников. Премии здесь варьируются от 75 тыс. руб. до 130 тыс. руб.

«С каждым годом в крае становится все больше высокобалльников. В этом году по сравнению с прошлым число 100-балльников увеличилось в 1,5 раза, 225-балльников — почти на треть. Наши школьники привезли призовые и первые места со всероссийских и с международных олимпиад, а мы знаем, какая конкуренция сейчас между регионами. Поэтому достойные результаты учащихся и педагогов нужно поощрять», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, каждый год в рамках проекта «Ступени» Министерство образования и науки Пермского края отбирает 100 лучших школ региона по 4 категориям: 10 — начальных школ (школы только с начальным звеном), 25 — основных (школы с начальным и средним звеном), 50 — средних (средние общеобразовательные школы полного цикла) и 15 — статусных школ и гимназий (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов).

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что далеко не всегда рейтинги возглавляют школы краевой столицы. К примеру, в этом году среди начальных школ лучшими стали школы Лысьвы. Рейтинг основных школ повторно возглавляет школа одного из сельских поселений Кунгурского района. В топе средних школ — школа из Губахи.

«Традиционно мы подводим итоги года по качеству образования в наших школах и итоги работы преподавательского состава. Оценка качества обучения происходит по объективной системе. Методика сбора информации абсолютно прозрачная и понятная всем участникам. Основные критерии отбора лучших школ — академические результаты: всероссийских проверочных работ, результаты ЕГЭ и ГИА, наличие победителей и призеров олимпиад», — рассказала о методике отбора лучших школ министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.

Основными критериями в формировании этого списка являются обеспеченность кадрами и учебными материалами и наличие горячего питания. Необходимо сказать и о критерии, по которому школа выбывает из рейтинга — это нарушения учащимися правил проведения ЕГЭ. К учебному заведению может быть применён и пониженный коэффициент при наличии общественно-опасных деяний и преступлений, а также нарушений при сдаче ГИА-9.

По итогам года лучшим средним учебным заведением Пермского края в категории статусных стала школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков из Перми.

«Проект «Ступени» очень важен для школ региона и их преподавателей, потому что это дает моральную и материальную мотивацию для дальнейшей работы, — отметила директор школы № 22 Алла Червонных. — Мы понимаем, что дети — это будущее нашей страны, поэтому мы напоминаем нашим педагогам о необходимости использования современных технологий в образовательном процессе. Очень важно учитывать в нашей работе особенности современных детей и их расположенности к информационным технологиям».

Также министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина особо отметила четырёх учителей, которые стабильно дают краю победителей различных олимпиад: Сергея Полянского и Екатерину Охотникову — преподавателей физики и географии пермской школы №146, Любовь Тохтуеву — учителя технологии из лысьвенской школы №7 и преподавателя физкультуры кондратовской школы — Ирину Обухову.

Кроме того, во время заседания Правительства состоялась торжественная церемония — губернатор вручил благодарность Президента России за заслуги в развитии образования и многолетнюю добросовестную работу Нурие Исмагиловой, директору Бардымской гимназии. В этом году гимназия вошла в число 300 лучших сельских школ России

По распоряжению губернатора Прикамья Максима Решетникова, действие Постановления о поощрении педагогов и школ Пермского края за высокие результаты работы будет продлено до 2020 года.

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