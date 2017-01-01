Сергей Неверов: Необходимо криминализировать пропаганду и рекламу незаконного потребления и оборота наркотиков В Госдуме проходит Международная конференция «Парламентарии против наркотиков»

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Раннее выявление потребления наркотиков подростками позволит значительно сократить число тех, кто потенциально сможет пополнить ряды наркозависимых, считает заместитель председателя Государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Выступая на пленарном заседании конференции «Парламентарии против наркотиков», Сергей Неверов заявил: «Мир без наркотиков — это значит, мир без разрушенных семей, сломленных судеб».

Наркоманию и терроризм Неверов считает «самыми страшными угрозами для любого государства».

«Преступные доходы от торговли наркотиками в основном направляются на финансовую поддержку террористических организаций. Наркоиндустрия постоянно совершенствуется, ежедневно появляются сотни новых наркотиков и их производных. Для этого используются новейшие научные методики и технологические достижения, а преступники не скупятся на средства защиты своего криминального бизнеса», — отметил руководитель фракции «Единая Россия».

Сергей Неверов подчеркнул, что «для депутатского корпуса фракции «Единая Россия» принятие законодательных мер по предотвращению распространения наркотиков является одним из приоритетов».

«В нашей фракции 340 депутатов, представляющих все регионы России, и каждый, увы, хоть раз, но сталкивался в своём субъекте с семьёй, которую настигло это горе», — констатировал зампредседателя Госдумы.

Он напомнил, что депутаты «Единой России» возглавляют комитеты Государственной думы, в сферу деятельности которых входит законодательное обеспечение в вопросах безопасности нашего государства и здоровья нации. При этом он высказал убеждение, что «борьба с наркотиками — базовая задача всех российских государственных структур, депутатов всех уровней при непосредственном взаимодействии с гражданским обществом». И конференция, заметил Неверов, сможет стать «важным шагом по консолидации усилий всего мирового сообщества, обмену опытом по борьбе с распространением наркомании».

В частности, руководитель фракции обратил внимание на инициативу, которая сейчас широко обсуждается в обществе, — введение социально-психологического тестирования среди учащихся наших школ на предмет употребления наркотиков.

«Такого рода тестирование позволит своевременно через врачей, психологов, родителей, службы социальной поддержки оказать помощь и спасти человека. Такая инициатива есть, но она, конечно же, требует обсуждения с родителями, с медицинским сообществом, с психологами», — заявил Неверов.

Кроме того, депутат считает необходимым «криминализировать пропаганду и рекламу незаконного потребления и оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

В целом, как отметил парламентарий, депутаты Госдумы всех фракций последовательно выступают за недопустимость легализации немедицинского потребления наркотиков в любых формах.

В пресс-службе регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края напомнили, что 15 апреля 2014 года правительство РФ утвердило госпрограмму «Противодействие незаконному обороту наркотиков». Программа предусматривает создание национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. На законодательном уровне ведется постоянная работа по противодействию наркоугрозе.

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