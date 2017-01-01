Максим Решетников: Сегодня запрос на спорт, здоровый образ жизни со стороны жителей только возрастает В Перми состоялось первое заседание совета по физкультуре и спорту Пермского края

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С инициативой о создании нового совещательного органа выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Первое заседание совета было посвящено вопросам развития массового спорта в Прикамье.

«Наша задача сегодня — создать все условия, для того чтобы люди имели возможность в любое время в соответствии со своими склонностями и знаниями заняться спортом. Причём важно, чтобы условия были созданы и для школьников, и для молодежи, и для взрослого населения, и конечно, для старшего поколения», — заявил глава региона.

Губернатор особо отметил, что организовать досуг детей важно для их защиты от пагубных привычек. Выработать у подрастающего поколения тягу к занятию спортом — значит сделать «прививку» от возможной приверженности к алкоголю и наркотикам. Именно поэтому развитие массового спорта и спорта высших достижений один из приоритетов молодежной политики Пермского края.

По данным министра спорта Пермского края Олега Глызина, в регионе системно занимается спортом 32% жителей. Из них большая часть приходится на учащихся дошкольных, школьных и высших учебных заведений Прикамья: 6,2% — дошкольники, 35,6% — школьники и 31,1% — студенты.

«Массовый спорт — это основа спорта высших достижений. Чем больше детей занимается в секциях, тем больше шансов у тренеров разглядеть перспективных и талантливых ребят. Необходимо вовлекать детей в спорт как можно раньше, начиная с детского сада», — отметил Олег Глызин.

Также министр пояснил, что долгое время спортивная инфраструктура региона была недоинвестирована, поэтому сейчас потребность спортивной отрасли в современных объектах очень высока. Правительством региона был проведён «аудит» спортивной материальной базы. По итогам проверки выяснилось, что четверть объектов требуют капремонта или модернизации.

Обеспеченность спортивными объектами в регионе составляет чуть более 35% от норматива. Несмотря на то, что этот показатель выше среднероссийского (29,9%), правительство Прикамья уже в этом году приняло меры по возведению новых спортивных сооружений. В частности, при школах построено 13 объектов: восемь межшкольных стадионов, пять спортплощадок и пять хоккейных коробок. Отремонтировано девять школьных спортзалов. Идёт строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Верещагино, Березниках и ледовой арены в Губахе.

Консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры региона составит 1,8 млрд руб. на следующие 5 лет. Средства будут направлены, в частности, на строительство спортивных площадок, школьных и межшкольных стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, хоккейных коробок. И здесь задача совета — определить эффективную модель развития спортивной инфраструктуры.

Не менее важное направление — максимальная дозагрузка действующих спортивных объектов. В этой работе планируется использовать тренеров и инструкторов, которые будут вовлекать жителей в занятия спортом.

Как отметил исполнительный директор РОО «Федерация биатлона Пермского края» Петр Ивашов, главное, чем нужно заняться сейчас — материальной базой.

«Один из главных проектов — развитие массового спорта. Спортивные клубы, которые будут работать при школах, нужны для вовлечения детишек в спорт», — уверен Петр Ивашов.

По результатам первого заседания совета по развитию физкультуры и спорта губернатор Пермского края поручил создать рабочие группы: по развитию массового спорта — под руководством президента РОО «Федерация спортивной борьбы Пермского края» Александра Третьякова, по развитию спорта высших достижений — под руководством директора СДЮСШ по самбо и дзюдо Краснокамска Василия Перчика и по подготовке кадров для спорта — под руководством ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова.

На следующем заседании совета, которое запланировано на конец декабря — начало января, рабочие группы представят наработки по приоритетам строительства спортивных объектов.

Всего в совет вошло около 50 человек: председатели спортивных федераций Пермского края, директора региональных спортивных школ, представители законодательной и исполнительной власти региона и города, ректоры вузов Прикамья. В их числе вице-президент РОО «Федерация киокусинкай Пермского края» Александр Алымов, генеральный директор баскетбольного клуба «ПАРМА» Александр Башминов, президент РОО «Федерация санного спорта Пермского края» Виктор Болдачев, исполнительный директор Региональной общественной спортивной организации «Ассоциация конькобежного спорта Пермского края» Светлана Высокова, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае Александр Ивонин и президент ОО «Пермская краевая федерация гандбола» Алексей Никифоров.

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