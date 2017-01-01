Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 5 декабря

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«Заложниками стали пациенты и врачи». Министерство здравоохранения края проводит проверку МСЧ №9 по фактам, изложенным в письме врача больницы губернатору.

Возможности без границ. В Прикамье создадут межведомственную систему для реабилитации инвалидов.

Дмитрий Килейко: Лесная биржа — уникальная возможность для бизнеса. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края — о перспективах «лесной» экономики, создании терминальной системы приёмки древесины и экологических рейтингах.

Административно-командный излом. Пермские заводы спецназначения интегрируются в госкорпорацию «Ростех».

Страховка от страховки. Период, в течение которого можно отказаться от ненужных гарантий, увеличится почти в три раза.

Киоски «впишут в историю». Краевые власти утвердили новый порядок размещения объектов нестационарной торговли.

Подчистили «хвосты». Краевые законодатели решили свои финансовые вопросы.

Виктор Воженников: Сердце Перми сейчас находится в запустении. Интервью с председателем правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов».

Почти 100. Пермской художественной галерее исполнилось 95 лет.

Век-волкодав и как с ним бороться. Писательница и художница Нина Горланова в честь своего юбилея одарила пермяков картинами, рассказами и личным опытом.

Остались с «Носом». В Театре-Театре поставили детский мюзикл.

Первая победа дома. «Парма» провела знаковую игру в Лиге ВТБ.

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