«Мотовилихинские заводы» заканчивают госзаказ на 2017 год

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Фото: Константин Долгановский

ПАО «Мотовилихинские заводы» вышло на завершающий этап выпуска и отгрузки готовой продукции в рамках выполнения государственного оборонного заказа на этот год.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в этом году «Мотовилиха» в установленные сроки полностью выполнила работы по производству боевых машин РСЗО «Торнадо-Г», сделала капремонт и провела модернизацию боевых машин из состава комплекса РСЗО «Град», капремонт самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». Большая часть готовой продукции отгружена в подразделения министерства обороны РФ. Кроме этого, на завершающей стадии производства находятся самоходные орудия «Нона-СВК», и к отправке заказчику готовится заключительная партия буксируемых гаубиц «Мста-Б».

По словам гендиректора МЗ Александра Анохина, несмотря на сложную финансовую ситуацию предприятие выполняет обязательства перед Минобороны, и до конца года техника поступит в войска.



