Верховный суд поставил точку в «войне» между «Семьей» и торговой сетью из Санкт-Петербурга

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Высшее судебное учреждение России не поддержало требования пермского ритейлера и встало на сторону «7Я Народная семьЯ».

Разбирательство по поводу незаконного использования пермского бренда «7Я семьЯ» питерской торговой сетью «7Я Народная семьЯ» началось еще в 2010 году. После того как Роспатент зарегистрировал товарный знак «7Я Народная семьЯ» на имя общества «Интервест», «Управляющая компания «Экс» направила в патентную службу возражение. Пермская компания указала, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также является сходным до степени смешения с товарным знаком «Семьи».

Роспатент изменять свое решение отказался, поэтому «Экс» обратилась в Суд по интеллектуальным правам. Суд пришел к выводу, что между спорными товарными знаками имеется сходство, и критически отнесся к выводам Роспатента, который рассмотрел лишь различия между товарными знаками, а не похожие черты.

После этого компания «Интервест» обратилась с жалобой в Верховный суд. Компания указала в жалобе, что товарные знаки различаются за счет разного количества входящих в них элементов и разной цветовой гаммы. Помимо этого, заявитель отметил, что их магазины, которые работают под спорным обозначением, расположены в Северо-Западном округе, тогда как «СемьЯ» ведет свою деятельность на территории Пермского края. Поэтому утверждение, что потребитель отождествляет товарные знаки компаний, не корректно.

Как сообщается на сайте Право.ru, экономколлегия Верховного суда с аргументами торговой сети из Санкт-Петербурга согласилась, отменила решения Суда по интеллектуальным правам и направила дело на новое рассмотрение.