ТВ-проект березниковского филиала компании «УРАЛХИМ» получил награду национального конкурса ТЭФИ-Регион

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Совместный проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ГТРК «Пермь» стал обладателем награды самого престижного телевизионного конкурса России «ТЭФИ-Регион». В этом году на участие в нем заявилось рекордное количество работ — 573 — от 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов.

Первый в России телевизионный проект в стиле индустриального реалити-шоу «Zавод» был представлен на конкурс «ТЭФИ-Регион» в номинации «Режиссер телевизионной программы/фильма». Александр Акопов, президент Фонда Академии Российского телевидения, выступая на церемонии награждения отметил, что сегодня региональное телевидение способно работать на мировом уровне.

«Я бы обратил ваше внимание на программу «Zавод», Пермь — это и качество мирового уровня, и, прямо скажем, столичный масштаб. Это серьезная работа абсолютно достойна федерального канала в любой стране».

Директор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Валерий Сергеев заявил, что стать победителем самого престижного телевизионного конкурса России «ТЭФИ-Регион» — это большая победа для их компании.

«Скажу, что в проект «Zавод» было вложено много сил и времени как представителей филиала «Азот», так и съемочной группы ГТРК «Пермь». Без сомнения, обе стороны очень сильно хотели сделать этот проект и приложили максимум усилий и ресурсов. Нам приятно, что это совместная история оказалась успешной и нашла высокую оценку в телевизионном сообществе».

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Мурад Чапаров отметил, что уникальность создания реалити-шоу «Zавод» заключалась в том, что съемки проходили на действующем производстве.

«При этом нужно было найти достаточно необычные подходы к организации испытаний для участников и проведению съемочного процесса. При создании реалити-шоу преследовалась главная цель — мы хотели привлечь внимание как можно большей аудитории к проблеме нехватки кадров на промышленных предприятиях. Благодаря реалити-шоу «Zавод» нам это удалось, так как мы смогли заинтересовать широкий круг телезрителей и увлечь молодую аудиторию в интернете».

Телепроект «Zaвод» был создан с целью повышения престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи города Березники и Пермского края. Суть реалити-шоу заключалась в том, что участники — студенты и выпускники местных вузов и профтехучилищ — боролись за право получения работы на химическом заводе. Первый сезон вышел зимой 2015 года, второй сезон вышел в эфир весной-летом 2016 года. Параллельно с телевизионным эфиром, за судьбой героев программы наблюдали, а порой и вмешивались в развитие ситуации, в специально созданном паблике в интернете (www.zavod.tv).

В 2016 году «Zавод» был удостоен трех профессиональных наград: проект стал победителем региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье», также занял второе место в тройке финалистов в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» национальной премии «Серебряный Лучник» и стал победителем Российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда» в номинации лучший телепроект. Церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» состоялась в Тюмени с 1 по 3 декабря.

«ТЭФИ-Регион» проводится Фондом «Академии Российского телевидения с 2002 года. Определение финалистов и победителей конкурса осуществляется жюри, состоящим из представителей федеральных каналов, профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов, членов Академии Российского телевидения. Конкурс проводится по двум направлениям: информационное телевещание и просветительское и развлекательное телевещание. Победители Всероссийского телевизионного конкурса получают приз «ТЭФИ» — знаменитую бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного и «Золотой» диплом победителя.