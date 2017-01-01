Команда ПГНИУ прошла в финал чемпионата мира по программированию

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Команде Пермского механико-математического факультета университета «Fire Mind» (Сергей Цаплин, Александр Цаплин и Михаил Лизунов) удалось обойти более 250 соперников из десятка стран и занять 15 место в турнирной таблице полуфинала соревнований. Это дало им право выйти в финал чемпионата.

«Текущий результат — это промежуточный итог трёх лет интенсивной подготовки. Сейчас ребята находятся в оптимальной форме. За плечами — десятки турниров, сборы в России и за её пределами. Пермский университет занимает десятую строчку среди сотен вузов Северной Евразии, принимавших участие в соревнованиях. Приятно, что многие пермяки следили за трансляцией и вместе с нами ждали итоговых результатов», — рассказал тренер команды, старший преподаватель механико-математического факультета ПГНИУ Юрий Айдаров.

В пресс-службе университета рассказали, что для выхода в финал программистам нужно было в течение пяти часов решить двенадцать задач. Лидеры турнирной таблицы справились с десятью. Команда «Fire Mind» — единственная из Перми, которой удалось решить семь заданий. Всего Пермь представляли три команды ПГНИУ («Fire Mind», «Praeceps Encoders» и «Next try») и сборная НИУ ВШЭ-Пермь.

«Пока нам все-таки тяжело бороться на равных с командами из Питера (ИТМО и СПбГУ) и Москвы (Физтех). Они имеют возможность отбирать лучших выпускников школ со всей страны и выставляют сразу несколько равных по силе команд. Тем не менее, пермская школа программирования вновь подтвердила свои лидирующие позиции в стране и мире», — рассказал декан механико-математического факультета ПГНИУ Андрей Кузнецов.

Напомним, в мае 2017 года сборная мехмата ПГНИУ (Илья Кучумов, Михаил Майорова и Богдан Прищенко) участвовала в финале чемпионата мира ACM ICPC в Рапид-Сити (Южная Дакота, США). В 2004 году программисты Пермского университета завоевали «золото» в Праге и привезли «бронзу» из Санкт-Петербурга в 2013 году.

Грандфинал этого чемпионата мира по программированию пройдёт в апреле 2018 года в Пекине.



