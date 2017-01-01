Краевая инспекция госстройнадзора формирует общественный совет

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В соответствии с указом губернатора, Инспекция государственного строительного надзора Пермского края формирует Общественный совет из девяти человек. В состав совета могут быть включены представители общественности, профессиональных сообществ, некоммерческих организаций, средств массовой информации, а также члены общественной палаты Пермского края.

В инспекции госстройнадзора Пермского края особо заметили, что «членами Общественного совета не могут быть: лица, замещающие государственные должности РФ и субъектов РФ, должности госслужбы РФ и субъектов РФ; граждане, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы; лица, не имеющие российского гражданства, а также не имеющие непогашенную или неснятую судимость».

Приём заявлений для включения в состав Общественного совета будет осуществлен до 18.00 27 декабря 2017 года.

Формы заявления и анкеты кандидата в состав совета предоставляются по запросу на электронную почту: tvmamontova@igsn.permkrai.ru или vihalfan@igsn.permkrai.ru.