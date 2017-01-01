«ПМУ» 10 лет успешно подтверждают соответствие мировым стандартам

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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми завершился надзорный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям новых версий международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, по которым предприятие одним из первых в России было сертифицировано в прошлом году, а так же стандарту OHSAS 18001:2007. «ПМУ» вот уже 10 лет как сертифицировали свою систему менеджмента и регулярно подтверждают её соответствие мировым требованиям в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности.

Надзорный аудит провели специалисты аудиторской группы Bureau Veritas Certification, которые посетили ряд подразделений и служб, в том числе производства аммиака и карбамида, ремонтно-механическое производство, лабораторию, газоспасательный отряд и складское хозяйство, а также отделы ОТ, ПБ и экологии, производственный отдел и другие подразделения. Аудиторы проводили интервью с персоналом на местах, наблюдали за процессами, изучали документацию.

По словам экспертов, предприятие в очередной раз продемонстрировало высокий уровень управления процессами в области производства и реализация аммиака и карбамида. При этом система менеджмента из года в год демонстрирует не только устойчивость и результативность, но и развитие.

«Мы имеем возможность проследить динамику функционирования вашей системы, имея на руках наглядные графики, составленные по итогам аудитов прошлых лет. Скажу прямо, что не так часто бывает, что система управления демонстрирует не просто стабильность, а развитие. Мы можем видеть подтверждения этому лично, на местах, когда наблюдаем, что замечания прошлых лет исправляются. В очередной раз хочется отметить высокий уровень компетенции персонала, принципиальную позицию относительно открытости и честности в демонстрировании систем менеджмента, а также высокий уровень лидерства руководящего состава», — сообщил руководитель аудиторской группы Bureau Veritas Certification Владимир Латкин.

Интегрированная система менеджмента филиала «ПМУ» была рекомендована к продлению сертификации по названным международным стандартам.

«Приятно в очередной раз поздравить пермскую площадку «УРАЛХИМа» с успешным подтверждением высокого уровня системы менеджмента и соответствия мировым требованиям. Этим можно гордиться, но не нужно на этом останавливаться. Аудиторская группа отметила ряд направлений, в которых вы можете сделать свою систему ещё лучше. Предлагаю обсудить возможность реализации этих рекомендаций», — отметил менеджер интегрированной системы менеджмента АО «ОХК «УРАЛХИМ» Виктор Громов.

Напомним, в августе 2017 года филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми стал первой промышленной площадкой в России, сертифицированной по стандарту «Protect & Sustain» Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association (IFA)).

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми