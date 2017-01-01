Работа бесплатного катка на эспланаде может обойтись властям Перми в 3 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Агентство социокультурных проектов города объявило запрос котировок на оборудование, обслуживание и демонтаж ледового катка на площади у Театра-Театра.

Срок подачи заявок закончится 8 декабря. Максимальная цена контракта составляет более 3,36 млн руб. Победитель должен до 30 декабря возвести на участке ледовый каток, установить художественную подсветку, создать две скульптуры из снега, оборудовать место для проката коньков, обогрева посетителей, камеры хранения и поставить три лавочки для отдыха. Также подрядчик должен предусмотреть отдельное изолированное от площадки общего катания место для маленьких детей и начинающих кататься.

Бесплатный каток будет работать ежедневно, предварительно с 10:00 до 22:00, вплоть до 18 февраля. В новогоднюю ночь часы работы продлят до 4 утра. Все это время подрядчик должен будет следить за состоянием катка, реставрировать и во время технологических перерывов с 14:00 до 22:00 сметать со льда выпавший снег.