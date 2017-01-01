Максим Решетников: Строительство новой детской поликлиники в Соликамске идёт с опережением графика

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О строительстве новой детской поликлиники в Соликамске у губернатора Пермского края Максима Решетникова на встрече с гражданами в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»Дмитрия Медведева поинтересовался председатель Общественной организации «Многодетные Семьи Соликамска» Александр Кулаков.

Как отметил глава региона, средства на строительство медучреждения в краевом бюджете предусмотрены в объёме 166,6 млн руб., в том числе на оборудование — 31 млн. руб. Вопросами укомплектования поликлиники персоналом, в том числе «узкими» специалистами будет заниматься Соликамская детская больница.

«Проект материально обеспечен полностью, работает ответственный подрядчик: я сам неоднократно был на этой строительной площадке. Плановый срок сдачи по контракту — декабрь 2018 года, но строительство идёт с опережением графика. Сама по себе эта поликлиника не будет отдельным юридическим лицом, это здание мы передадим в ведение городской детской больницы Соликамска», — сказал Максим Решетников.

По словам главы Соликамска Алексея Федотова, планируется, что одна из действующих поликлиник (на ул. Калинина) будет перенесена из южной части города.

«В ней работают 173 специалиста. Вопрос был вынесен на обсуждение — практически все готовы уйти в основной больничный городок города, расположенный на ул. Клары Цеткин, 25, — рассказал Алексей Федотов. — Сейчас нами проводятся мероприятия по доукомплектованию медучреждений узкими специалистами».

В администрации губернатора Пермского края рассказали, что Максим Решетников также поручил главе Соликамска провести корректировку схемы транспортных маршрутов с учётом ввода в строй нового социального объекта, запланировать мероприятия по обустройству парковок возле нового медучреждения, сделать комфортным подъезд к остановке. Глава региона поставил краевому Минздраву и главе города задачу ввести поликлинику в эксплуатацию до конца 2018 года.

Ещё одно обращение по вопросам здравоохранения поступило от председателя Карагайской районной общественной организации ветеранов войны и труда Надежды Носковой. Она обратилась к губернатору за содействием в выделении автомобиля скорой медицинской помощи для ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ». Глава Прикамья дал поручение министру здравоохранения Пермского края Дмитрию Матвееву взять решение этого вопроса под личный контроль и передать машину больнице до конца текущего года.

В целом в ходе приёма по личным вопросам Максим Решетников принял пять жителей региона. Обращения граждан, помимо вопросов здравоохранения, касались строительства социально значимых объектов: ФОКа в Верещагино, начальной школы и детского сада в селе Березовка, а также газификации села Насадка Кунгурского района.



