В Перми переименуют остановки «Рубин» и «Экран»

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Кинотеатр «Рубин»

Фото: Государственный архив Пермского края

В администрации Кировского района принимают предложения по переименованию двух остановок — «Кинотеатр «Экран» и «Кинотеатр «Рубин». Новые наименования остановок должны отвечать ориентирам или юридическим адресам, быть благозвучными и легко запоминающимися.

Как сообщает пресс-служба мэрии, предложения принимаются до 15 декабря. Их можно направить на электронный адрес akir@gorodperm.ru, по телефону 282-78-80 или подойти в кабинет №4 администрации Кировского района (улица Кировоградская, 33). Окончательное решение о переименовании примут на Общественном Совете по топонимике при главе Перми.