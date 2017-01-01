В Перми вспомнят погибших и пострадавших в «Хромой лошади»
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Завтра, 5 декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь». Напомним, трагедия произошла восемь лет назад.
Возложение цветов, по традиции, произойдёт у памятника в Сквере уральских добровольцев, куда придут родственники и друзья погибших, представители городских, краевых властей и общественных организаций.
В 12:30 для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.
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