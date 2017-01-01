ИГЖН Пермского края ждёт отчёта от органов власти о собираемости средств за капремонт

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Фото: Константин Долгановский

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края еще в марте 2017 года направила в местные органы самоуправления сведения о 211 многоквартирных домах в регионе, где собственники задолжали более 50% необходимых взносов за капремонт.

Как рассказала «Новому компаньону» и. о. замначальника аналитического отдела краевого ИГЖН Светлана Сальникова, на сегодняшний день на специальных счетах обслуживаются 3 тыс. 746 домов — 207 из которых находятся на спецсчетах регионального оператора.

«По факту, на 20 ноября таких домов, наверное, в нашем реестре должно быть больше, просто не все ещё отправили нам информацию. Хотя после 20 ноября у органов местной власти есть месяц, чтобы эту информацию предоставить. То есть, они должны отчитаться о поступлениях средств со спецсчёта и принять решение о переводе дома на счёт регоператора или нет, конечно, при оплате взносов», — пояснила Светлана Сальникова.

Напомним, что владелец специального счёта обязан перечислить оттуда средства на счёт регионального оператора в течение одного месяца с момента получения решения органа местного самоуправления о переводе на счёт регоператора. Если владелец специального счета не перечислил средства региональному оператору в установленный срок, любой собственник помещения многоквартирном доме, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счёте, с перечислением их на счёт регионального оператора.

Собственники, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счёте, обязаны провести ремонт в своем доме не позднее срока, указанного в региональной программе капитального ремонта. Также они обязаны обеспечить собираемость по своему дому не ниже 50%. При невыполнении собственниками этих условий возникает опасность не проведения капремонта в доме. В этом случае дом переводится на спецсчёт регионального оператора.