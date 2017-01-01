Пермский край присоединится к «Всероссийскому правовому диктанту»

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9 декабря по всей России пройдёт очередной этап «Всероссийского правового диктанта». Каждый желающий сможет пройти тестирование на знание основ правовой грамотности.

В проекте примет участие и Пермский край. Диктант напишут в Перми, Березниках, Кунгуре и Краснокамске. Центральной площадкой станет ПНИПУ. Кроме того, правовую грамотность проверят в ПГНИУ, в «Технопарке Пермь», в трёх школах Перми (№№ 59, 136 и Школе бизнеса и предпринимательства), в филиале политехнического университета в Березниках, в Краснокамском политехническом техникуме и Кунгурском многопрофильном техникуме.

«Всероссийский юридический диктант» организуют общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Европейская Юридическая Служба, Ассоциация юристов России, Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Содействие проекту в Прикамье осуществляет министерство образования и науки Пермского края.

В двух предыдущих этапах диктанта в стране приняли участие более 15 тыс. граждан. По данным организаторов проекта, каждый взрослый человек в течение года сталкивается с 5-7 правовыми проблемными ситуациями. Люди с низким уровнем правовой грамотности, решающие подобные проблемы неэффективно и несвоевременно, терпят не только моральные, но и материальные убытки. Участие в «Правовом диктанте» позволит разобраться в своих слабых сторонах и в будущем избегать негативных последствий.

Вопросы «Правового диктанта» разделены на блоки, отражающие наиболее важные для каждого человека сферы взаимодействия с правом. На площадках в Пермском крае вопросы участникам зачитают уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов, председатель попечительского совета фонда «Берегиня» Ольга Сапко, вице-президент пермской Торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, руководитель компании «PROXY» консалт и аудит, бизнес-консультант телепроекта «Бизнес-ментор» Юлия Старцева и другие известные политики, общественные деятели и журналисты.

«Правовой диктант» в Пермском крае начнется на всех площадках 9 декабря в 12:00.