Максим Решетников предложил на должность руководителя краевой КСП кандидатуру Геннадия Тушнолобова
Как стало известно «Новому компаньону», губернатор Пермского края Максим Решетников на днях внесёт законопроект, согласно которому на должность руководителя контрольно-счётной палаты Пермского края будет предложено назначить Геннадия Тушнолобова.
Кандидатура Геннадия Тушнолобова будет представлена региональному парламенту на пленарном заседании в январе.
Напомним, на прошедшем 30 ноября пленарном заседании законодательного собрания были рассмотрены заявления о досрочном прекращении полномочий председателя контрольно-счётной палаты Пермского края Юрия Новосёлова и его заместителя Владимира Шуклецова в связи с выходом на заслуженный отдых.
Геннадий Тушнолобов с 2013 по 2017 год занимал должность председателя правительства Пермского края. В 1996 он был избран главой Соликамска, а с 1997 по 2000 год выполнял обязанности первого вице-губернатор Пермской области.