Максим Решетников предложил на должность руководителя краевой КСП кандидатуру Геннадия Тушнолобова

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Геннадий Тушнолобов

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», губернатор Пермского края Максим Решетников на днях внесёт законопроект, согласно которому на должность руководителя контрольно-счётной палаты Пермского края будет предложено назначить Геннадия Тушнолобова.

Кандидатура Геннадия Тушнолобова будет представлена региональному парламенту на пленарном заседании в январе.

Напомним, на прошедшем 30 ноября пленарном заседании законодательного собрания были рассмотрены заявления о досрочном прекращении полномочий председателя контрольно-счётной палаты Пермского края Юрия Новосёлова и его заместителя Владимира Шуклецова в связи с выходом на заслуженный отдых.

Геннадий Тушнолобов с 2013 по 2017 год занимал должность председателя правительства Пермского края. В 1996 он был избран главой Соликамска, а с 1997 по 2000 год выполнял обязанности первого вице-губернатор Пермской области.