Предложение Максима Решетникова поддержать волонтерские организации в поиске пропавших вошло в губернаторскую повестку

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Предложение губернатора Пермского края Максима Решетникова поддержать с помощью грантов волонтерские организации, участвующие в поисковых мероприятиях, вошло в губернаторскую повестку фонда «Петербургская политика» за минувшую неделю.

Напомним, 27 ноября состоялось Координационное совещание по обеспечению правопорядка при губернаторе края. На заседании прозвучали доклады представителей силовых структур о текущем состоянии обеспечения правопорядка в регионе, в том числе о борьбе с преступлениями против детства. Тогда Максим Решетников поручил поддержать с помощью грантов волонтерские организации, участвующие в поиске людей.

Первое место в повестке фонда «Петербургская политика» занял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он предложил создать в городе федеральное агентство по Арктике и Антарктике. Президент Татарстана Рустам Минниханов, призвавший предпринимателей использовать татарский язык, занял вторую строчку в повестке.



