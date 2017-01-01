Девять депутатов гордумы Очёра предоставили недостоверные сведения о доходах

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Прокуратура Очёрского района обнаружила, что более половины депутатского корпуса местной гордумы указали неполную информацию и своих транспортных средствах, объектах недвижимости и доходах за 2016 год.

Так как это является нарушением антикоррупционного законодательства, прокуратура потребовала устранить нарушения. После этого все девять депутатов предоставили уточнённые сведения, сообщает пресс-служба ведомства.