Пермский филиал Россельхозбанка предлагает монеты на Новый год

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Пермский региональный филиал Россельхозбанка предлагает широкий ассортимент памятных и инвестиционных монет, которые могут стать красивым и оригинальным подарком. Это более 95 наименований! Среди них — памятные серебряные монеты иностранных государств: «С Новым годом!» (Гана), «Материнская любовь» (Тувалу), «Русская Тройка» (Токелау). Другая популярная новогодняя серия — «Знаки Зодиака». Серебряная монета 925 пробы «Стрелец» — отличный подарок именинникам декабря.

Все монеты отличаются высоким уровнем художественного оформления и качеством чеканки. Каждая имеет сертификат подлинности и продается в оригинальной упаковке.

Приобретение инвестиционных и памятных монет — это надежное и выгодное вложение средств. Подробную информацию вы можете узнать на сайте Банка www.rshb.ru/download-file/1668/Coins.pdf.





Пермский региональный филиал АО «Россельхозбанк»:

г.Пермь, ул. Ленина, 50,

ул. Пушкина,104,

ул. Мира,68.

Тел.: (342) 259-07-27

АО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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