«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Пермь

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4 декабря авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU1204/1205 Москва — Пермь — Москва из московского аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба компании. Причиной этому послужили неблагоприятные погодные условия. Пассажиры будут отправлены в Пермь рейсами SU1394/1395.

Всего перевозчик отменил 35 рейсов, в том числе в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Краснодар, Милан, Минеральные Воды, Минск, Мюнхен, Нижний Новгород, Оренбург, Осло, Прагу, Ригу, два рейса в Рим, два в Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Таллин, Тель-Авив, Франкфурт, Челябинск и два рейса в Хельсинки.

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